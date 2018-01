Studentenorganisatie vecht streng propedeusebeleid Erasmus Universiteit aan

In een reactie zegt de Erasmus Universiteit de stap van het Rechtsbureau te betreuren. 'Met 'nominaal is normaal' bieden we studenten een goede start van hun studie. In het verleden leidden de vele herkansingsmogelijkheden tot veel studievertraging. Nu beginnen studenten het tweede jaar met een schone lei.'



De universiteit vindt dat ze in haar recht staat om een bsa-norm van 60 punten te hanteren. 'De wet is heel duidelijk: het is de universiteit die die norm bepaalt. Dat is door ons buitengewoon zorgvuldig gebeurd.' De universiteit wijst erop dat de onderwijsrechter eerder geen problemen had met de norm. 'We zien niet in waarom dit nu opeens anders zou zijn.'



In februari komt de zaak voor bij het beroepscollege. Een maand later wordt een uitspraak verwacht.