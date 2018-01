Storm slaat genadeloos toe: trein- en vliegverkeer (tijdelijk) stil, chaos op wegen

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied raast de westerstorm met windsnelheden van 110 tot 130 kilometer per uur. Lokaal kan de windkracht oplopen tot zelfs 140 kilometer per uur. In de andere provincies is code oranje van kracht.



Verschillende treinen reden al niet meer vanwege bomen en andere voorwerpen op het spoor. Ook op stations ontstonden problemen vanwege de storm, bijvoorbeeld op Den Haag Centraal waar delen van het dak naar beneden kwamen. ProRail en de NS houden de weerssituatie met behulp van weerbureaus in de gaten. 'Zodra het enigszins mogelijk gaan we het treinverkeer weer opstarten', laat een woordvoerder weten. In Limburg is de Maaslijn van Arriva stilgelegd, in Groningen rijden de treinen nog wel.



Op boorplatformen voor de kust is windkracht tien gemeten, meldt Weerplaza. Omdat de wind richting de kust nog kan toenemen, houdt het weerbureau rekening met kortstondig windkracht 11. Bij Hoek van Holland is deze windkracht al gemeten. Met snelheden van 30,5 meter per seconde is hier net geen sprake van een orkaan. Naar verwachting neemt de wind aan het eind van de middag af.



Rijkswaterstaat roept mensen op niet de weg op te gaan als het mogelijk is hun reis uit te stellen. 'En ga absoluut niet met aanhangers de weg op', waarschuwt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen het ANP. Vrachtwagenchauffeurs zonder lading worden geadviseerd van de weg te gaan tot de piek van de storm voorbij is.