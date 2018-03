Stef Blok presenteert uitgestoken hand naar ongemakkelijke vrienden van Nederland

Cynisme

Het is ook nooit goed Stef Blok

Niet zonder cynisme wijst minister Blok de PVV'er erop dat 'we samen met Turkije' hebben gezorgd dat de vluchtelingenstroom naar Europa controleerbaar is geworden. En dat Ankara nodig is om Nederland te informeren over jihadisten die via Turkije willen terugkeren naar Europa.



'Ik denk dat de heer De Roon veel ongelukkiger zou zijn als die afspraken er niet meer zouden zijn, want een deel van die mensen zou terechtkomen in Nederland.' En: 'Het is ook nooit goed. Geen afspraken maken zou niet goed zijn, omdat we dan de dijken zogenaamd doorgestoken hebben. Nu we wel afspraken hebben gemaakt, is het ook niet goed. Zo heeft de heer De Roon voor zichzelf een leuke middag, maar het is niet reëel.'