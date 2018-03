Stef Blok nieuwe minister Buitenlandse Zaken - Rutte kiest voor routine, niet voor buitenlandervaring

Blok was van plan om te beginnen aan een leven na de politiek, maar is nu toch gezwicht voor het beroep dat Rutte op hem deed. Een andere vertrouweling van het eerste uur, oud-minister Schippers, liet eerder weten dat zij niet beschikbaar was, evenals VVD-Kamerlid Han ten Broeke.



Blok staat bekend als een oerdegelijke bestuurder. Misschien wat saai, maar ook iemand die politieke risico's schuwt en in debatten doorgaans moeiteloos standhoudt. Daar houdt premier Rutte van. Blok behoort tot de kring van intimi die Rutte ondersteunt sinds hij in 2006 het leiderschap van de VVD overnam. In liberale kring werd Blok in de vorige kabinetsperiode geprezen als het archetype van de ideale minister.