Steeds minder universitair geld naar onderwijs, waarschuwt Rathenau Instituut

Matching

Zonder die zogeheten 'matching' is het voorgestelde onderzoek niet uit te voeren. Het vereiste eigen geldbedrag groeit ook nog eens, aangezien Nederlandse onderzoekers erg goed scoren in Brussel en er dus steeds meer onderzoeksprojecten goedgekeurd worden.



In totaal hebben universiteiten voor deze matching nu jaarlijks 1,3 miljard euro nodig uit de rijksbijdrage. Dat geld uit de eerste geldstroom kan daarmee niet meer in het onderwijs geïnvesteerd worden, benadrukte Rathenau donderdag.



'Onze analyse is bedoeld om hierover een discussie aan te jagen', erkent Jos de Jong, die namens het Rathenau instituut het rapport heeft samengesteld dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.



Het Interstedelijk Studenten Overleg ISO reageerde donderdag direct scherp op de conclusies van het Rathenau Instituut. In een verklaring noemen de studenten het onaanvaardbaar dat onderzoek het onderwijsgeld opsoupeert. 'Het onderwijs heeft elke euro hard nodig', aldus ISO in een verklaring. Uit cijfers van de universiteiten bleek eerder al dat de rijksbijdrage per student in vijftien jaar tijd een kwart is gedaald.