Stedelijk Museum cancelt overzichtstentoonstelling Ettore Sottsass na strubbelingen met weduwe

De timing van de tentoonstelling was al ongelukkig, want 2017 was het honderdste geboortejaar van Sottsass. Dat werd gevierd met overzichtstentoonstellingen door The Metropolitan Museum in New York en de Triënnale in zijn woonplaats Milaan. Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch maakte een tentoonstelling over alleen het keramisch werk. Uiteindelijk staat het Amsterdamse museum nu zelfs met lege handen. 'We gaan ons de komende weken beraden op een vervangende tentoonstelling. Het verrichte onderzoek wordt op een andere manier voor het publiek toegankelijk gemaakt.'



Ettore Sottsass is een van de prominente ontwerpers van de 20ste eeuw. Hij ontwierp het gebouw [alleen de inrichting] én het strakke zitmeubilair van vliegveld Malpensa in Milaan maar ook de eerste computers en ambachtelijk vazen van aardewerk; net zo makkelijk schreef hij een filosofisch tractaat over de democratische functie van design. Begin jaren tachtig was Sottsass oprichter van het ontwerpcollectief Memphis, dat het postmodernisme introduceerde in design. Met ordinaire materialen als laminaat en chroom, kitscherige pasteltinten en een barokke vormen rekenden de Memphis-ontwerpers af met het vreugdeloze Bauhaus-modernisme.