Stage in het buitenland wordt ook populairder bij mbo'ers

Ict-student Zeldenrust pleit voor betere studievoorlichting, zodat ook studenten in andere bedrijfstakken sneller voor een buitenlandse stage kiezen. 'Het is logisch dat studenten aan de hotelschool over stagemogelijkheden in het buitenland horen', zegt Zeldenrust. Voor een student informatietechnologie zoals hij ligt een buitenlandse stage minder voor de hand, zulke studenten moeten echt op de mogelijkheid gewezen worden. Zeldenrust hoorde van zijn klassenmentor dat hij voor een stage naar het buitenland kon. 'Maar er wordt niet vaak over gesproken. Ik had geluk dat mijn docent dat toevallig wel deed.'



De meeste mbo'ers die voor een stage of studie de grens over gaan, blijven in Europa. Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de populairste bestemmingen. In het hoger onderwijs (hbo en universiteit) kiezen de meeste studenten juist voor een land buiten Europa om stage te lopen of te studeren.