Stadspaleis zoekt huurder: Wie wil er een kantoor op het Lange Voorhout in Den Haag?

Society-makelaar Harry Mens was vol goede moed toen hij in 1992 het voormalige restaurant Royal aan het Lange Voorhout 44 in de verkoop zette. In de Gouden Eeuw was het nog het woonhuis geweest van dichter en diplomaat Constantijn Huygens. 'Niet representatief, maar ronduit deftig', zo heette het pand in makelaarstaal.



'Ik voorspel dat dit binnen drie maanden is verhuurd', liet Harry Mens 26 jaar geleden optekenen door de Haagsche Courant. 'Met zo'n pand, op deze plek, heb je geen last van een ineenstortende kantorenmarkt.