Staatsseceretaris Knops: Nog geen akkoord met Wereldbank over wederopbouw Sint Maarten

Staatssecretaris Knops ziet tussen de puinhopen van Sint Maarten dat er inderdaad 'nog wel wat te doen is'

CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Koningsrelaties komt maandag voor het eerst kijken naar de verwoeste eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Hij moet er in een politiek mijnenveld opereren.



Regering van Sint Maarten gevallen: meerderheid parlement zegt vertrouwen in premier Marlin op

Op Sint Maarten is de regering van premier William Marlin ten val gebracht. Een meerderheid van acht leden in het parlement van het eiland heeft donderdag het vertrouwen opgezegd. Het achttal politici wil, in tegenstelling tot Marlin, volledig akkoord gaan met de Nederlandse eisen voor hulp bij de wederopbouw.



Drie opties voor de patstelling tussen Nederland en Sint Maarten

Twee maanden nadat orkaan Irma over Sint Maarten raasde, is nog altijd onduidelijk hoe Nederland het zwaar getroffen eiland financieel gaat bijstaan. Het kabinet heeft een hulpfonds van enkele honderden miljoenen euro's gereserveerd, maar wil zeker weten dat het geld goed terecht komt. De vraag is alleen: wie op het eiland gaat die garantie geven?



Sint Maarten toch akkoord met hulpvoorwaarden Nederland

De regering van Sint Maarten heeft op de valreep ingestemd met de voorwaarden die Nederland stelt aan de financiering voor de wederopbouw van het eiland.



'Nederland chanteert Sint Maarten, in een bepaalde zin'

De spanning tussen Nederland en Sint Maarten over de voorwaarden van financiële steun loopt op. Premier Rutte stelt zijn bezoek aan het door de orkaan Irma verwoeste eiland nu uit. Een logisch besluit?