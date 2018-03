SP bijna gehalveerd in eerste exitpolls, in Oss klinkt een 'óóóh' alsof ze naar mislukt vuurwurk kijken

Afstraffing

Na 21 maart gaan we weer gewoon de straat op Lilian Marijnissen in een filmpje, vertoond aan het begin van de avond in Oss

De vraag die woensdagavond hing boven de uitslagenavond in Oss - waar partijleider Lilian Marijnissen op 16-jarige leeftijd met voorkeursstemmen in de gemeenteraad werd gekozen - is wat de volgende fase wordt. Is de slechte uitslag de afstraffing voor de bestuurszucht van Roemer? Gedijt de SP het best in het college of op straat? Beide, heeft Meyer gezegd. SP'ers horen op straat en te besturen.



De afgelopen vier jaar is het besturen de SP in de ene gemeente beter afgegaan dan in de andere. In Hengelo, Heerlen en Nijmegen ging het goed, in Hoorn, Rijswijk en Zutphen ging het fout. Enkele lokale SP-afdelingen mochten van het landelijke partijbestuur zelfs niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze te weinig zichtbaar waren op straat.