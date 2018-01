Shell ontsnapt met juridische manoeuvre mogelijk aan financiële verplichtingen aardbevingschade Groningen

Aansprakelijkheid uitgesloten

Wij nemen de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing Perswoordvoerder Shell

Shell Nederland stelt in een persverklaring dat de 403-verklaring is ingetrokken omdat NAM nu wel een jaarrekening publiceert. 'Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig. Wij nemen de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing. (...) Natuurlijk zijn er scenario's denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om de NAM ook op termijn financieel gezond te houden.'



De Nederlandse staat is met de NAM betrokken bij onderhandelingen over vergoeding van aardbevingschade door de gaswinning. In een nog op te stellen 'schadeprotocol' moet komen staan voor welke schade de Nam verantwoordelijk is, en hoe die wordt vergoed. De uitkomst daarvan zal niet langer te verhalen zijn op Shell als de NAM in gebreke blijft, stelt Steef Bartman, advocaat, hoogleraar ondernemingsrecht in Trouw. 'Een schadeprotocol mondt uit in een overeenkomst waarbij de NAM partij is. Het betreft dus een rechtshandeling, waarvoor Shell zijn aansprakelijkheid nu op voorhand kennelijk heeft uitgesloten.'