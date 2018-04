Segregatie in onderwijs: de klas is een bubbel van gelijke zielen

'Please sit down on the carpet', zegt Sjoert Fleurke tegen de kleuters van groep 1. Het is vrijdagochtend en voor de 4- en 5-jarigen staat er vandaag een ict-les op het programma. In het Engels welteverstaan -dit zijn Nederlandssprekende kinderen. Na de instructie neemt de vakdocent er een paar apart. Op een speelkleed moet een voorgeprogrammeerde robotbij zijn weg weten te vinden naar de papegaai. 'How many steps does it take to get to the parrot?'



Nee, doorsnee is de Groningse Schoolvereniging (GSV) in de wijk Helpman niet.