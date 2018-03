Schoolvoorzitter De Ruimte: 'Er worden geen ouders voor Avatar geronseld op onze school'

Uw school is een 'democratische school'. Is het toeval dat De Monitor ontdekte dat ook op andere democratische scholen mensen werken die aanhanger van Avatar zijn?

'Dat weet ik niet. Ik ga niet over die andere scholen. Stel dat het nu zou gaan over mensen met een orthodox-joodse achtergrond of over SP-leden, zou u me dan dezelfde vragen stellen?'



Wel als die bewegingen als sektarisch gezien werden.

'Als Avatar een sektarische beweging was, dan zou die toch verboden zijn? Bij ons is het echt geen thema. Meer kan ik er niet over zeggen.'