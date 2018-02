Schoolbestuur iPad-scholen Maurice de Hond failliet verklaard

Vier jaar geleden richtte opiniepeiler Maurice de Hond twee 'Steve Jobsscholen' op in Amsterdam, waar de iPad als belangrijkste leermiddel wordt gebruikt. Nadat basisschool De Voorsprong in oktober 2016 was gesloten bij gebrek aan leerlingen, kreeg de school wel nog ruim twee ton subsidie van DUO. Dat geld is volgens De Hond gebruikt voor de tweede school: De Ontplooiing.



Maurice de Hond noemde in januari van dit jaar het terugvorderen van de twee ton door DUO een 'een gênante beslissing'. 'Wij zijn niet in staat om dat bedrag terug te betalen. Dat is aan onderwijs uitgegeven. Maar we verwachten dat we het uiteindelijk niet hoeven terug te betalen.' De Hond heeft zich in juni 2017 al noodgedwongen teruggetrokken als bestuurder van de iPad-scholen. Door het faillissement van Onderwijs 4 Nieuwe Tijd zal DUO het geld nu moeten terugvorderen bij de curator van de stichting.

Ook slagen de leraren er niet in 'om de instructies kort te houden en geven ze niet goed aan wat ze precies van de leerlingen verwachten' De Onderwijsinspectie