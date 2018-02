Scholen ontvangen 237 miljoen euro extra om werkdruk aan te pakken, leraren krijgen stem in besteding

Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar ongeveer 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in 2021. Het geld is deels naar eigen inzicht te besteden. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld extra personeelsleden aantrekken of investeren in betere ICT, waardoor tijdswinst kan worden geboekt.



De leerkrachten zelf krijgen een stem in de besteding van het geld. Dat moet garanderen dat het geld ook echt wordt uitgegeven aan het tegengaan van de hoge werkdruk, en niet aan bijvoorbeeld gebouwen of meubilair.



Basisscholen verdelen op dit moment de taken voor volgend schooljaar. Ze kunnen daarbij nu dus rekenen met het beloofde extra geld. Veel scholen lieten eerder weten behoefte te hebben aan muziek- of gymleerkrachten, onderwijsassistenten of een conciërge.

De in het PO-Front verenigde actievoerders denken dat hiermee het lerarentekort niet wordt opgelost