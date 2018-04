Schiphol nog de hele dag ontregeld - wat zijn mijn rechten bij een stroomstoring?

Getroffen door stroomstoring, en nu?

- Bij een geannuleerde of meer dan 3 uur vertraagde vlucht hebben passagiers recht op terugbetaling van hun ticket, dan wel een kosteloze omboeking.



- Wanneer sprake is van buitengewone omstandigheden of overmacht komen klanten níet in aanmerking voor een extra schadevergoeding. Het ligt voor de hand dat een stroomstoring als vandaag in deze categorie valt.



- Reizigers moeten zich met vragen hierover wenden tot hun vliegtuigmaatschappij, meldt Schiphol. De luchthaven is geen partij in dit soort kwesties.



- Los van Schiphol: huishoudens die langer dan 4 uur zonder stroom of gas hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander voor het ongemak. Het gaat om 35 euro, plus 20 euro extra voor elke 4 uur erbij. Het geld wordt binnen 10 weken overgemaakt.