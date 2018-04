Schiphol moet duizenden vluchten extra toestaan in de tóch al drukke zomerperiode

'Dit betekent dat wij 30 tot 40 duizend passagiers extra vanaf Schiphol kunnen vervoeren', reageert een tevreden Steven van der Heijden, bestuursvoorzitter van Corendon. 'De afgelopen jaren heeft de overheveling steeds plaatsgevonden. Wij mochten er daarom vanuit gaan dit Schiphol dat ook dit jaar zou doen.' Bang dat Corendon, TUI en EasyJet de zwartepiet toegespeeld krijgen bij topdrukte is hij niet. 'Na de grote drukte in de vorige meivakantie heeft Schiphol maatregelen genomen. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat Schiphol de komende zomerperiode in goede banen gaat leiden.'



Schiphol laat in een verklaring weten de uitspraak van de rechter te respecteren en de capaciteit beschikbaar te zullen stellen. De 2,5 duizend slots worden nu door de onafhankelijke slotcoördinator verdeeld over de luchtvaartmaatschappijen die op de wachtlijst staan. 'We zullen alles op alles zetten om de vluchten zo goed mogelijk te accommoderen in de drukke vakantieperiode', aldus Schiphol.