Schiphol dicht na stroomstoring: einde middag pas alles weer normaal - wat zijn mijn rechten bij een stroomstoring?

Noodaggregaat

Hoe de storing precies ontstond, blijft vooralsnog de vraag. Zowel Schiphol als Tennet vermoedt een verband met een grote stroomuitval die in de nacht van zaterdag op zondag Amsterdam-Zuidoost raakte. Hierdoor kwamen achttienduizend huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Oorzaak was volgens netbeheerder Liander het uitvallen van twee hoogspanningsverbindingen.



Hoewel Schiphol niet direct werd getroffen door de stroomstoring, ondervond de luchthaven mogelijk wel indirect de gevolgen, via een spanningsdip. Voor dit soort calamiteiten beschikken veel grote organisaties over een noodaggregaat. Dat geldt ook voor Schiphol. Zondag werd gespeculeerd dat de problemen met het inchecksysteem zouden zijn ontstaan bij het overschakelen naar de noodstroom. De luchthaven zegt de gebeurtenissen te onderzoeken.



Het is niet de eerste keer dit jaar dat de hoofdstedelijke regio wordt getroffen door een stroomstoring. Begin maart was het ook al raak. In februari werd het bagage-afhandelingssysteem op Schiphol getroffen. Volgens woordvoerder Peter Hofland van Liander is desondanks geen sprake van een trend. 'In maart ging het bijvoorbeeld om een menselijke fout. Er was een leiding doorgeknipt. Dit keer zat het probleem bij de hoogspanningsleidingen van Tennet.'



Uit cijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland blijkt dat het gemiddelde aantal minuten dat klanten zonder elektriciteit zaten vorig jaar daalde naar 24,4. Wél toegenomen is volgens Hofland van Liander de gevoeligheid van onze economie voor dergelijke onderbrekingen. 'We zijn zo ontzettend afhankelijk geworden van stroom in Nederland. Die voorziening hebben we hartstikke goed geregeld. Maar als de elektriciteit het dan even níet doet, schrikt iedereen daarvan.'