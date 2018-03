Schiphol benaderde zes vrouwen voor baan president-directeur

Volgens Gunning werden op basis van het 'genderneutrale' profiel zes vrouwen benaderd. Zelf belde ze nog persoonlijk met 'de vrouwelijke bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf'. Namen worden niet genoemd, maar waarschijnlijk gaat het om Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL, die ook al werd genoemd als (VVD-)minister.



Andere leden van de sollicitatiecommissie en headhunter Egon Zehnder benaderden nog eens vijf vrouwen. Of die geen interesse hadden, of dat ze het in de procedure moesten afleggen tegen Benschop, wordt niet duidelijk. Maar uiteindelijk was de commissie 'buitengewoon verheugd' om de PvdA- en Shell-prominent voor te kunnen dragen.



Over de opvolging van Jos Nijhuis was vrijdag veel te doen, nadat de Volkskrant op zijn gezag meldde dat de voorkeur uitging naar een man, gezien de verhoudingen binnen de raad van bestuur. Dat leidde tot boze reacties in en buiten Den Haag. Minister Hoekstra spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn vertrouwen uit in de manier waarop de keuze voor Benschop tot stand is gekomen. De oud-staatssecretaris past volgens hem goed in het vooraf geschetste profiel. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van Schiphol met een belang van zo'n 70 procent.