Sandra den Hartog over haar ex Holleeder: 'Als je met de politie praat, teken je je doodvonnis, dan raak je hem persoonlijk'

Twee gezichten

Endstra hoefde niet meer te betalen, hij mocht niet meer betalen

Daarnaast zou Holleeder in 2013 en 2014 aan haar hebben toegegeven dat hij Sam Klepper had laten liquideren in 2000. Sam Klepper was Den Hartogs partner sinds haar 18de, en de vader van haar twee kinderen. In de loop van 2001 kreeg Den Hartog een relatie met Willem Holleeder. Ze was toen in de veronderstelling dat Klepper was doodgeschoten door een rivaliserende Joegoslavische crimineel. Na de dood van Sam was ze erg bang, Willem was zorgzaam. 'Ik voelde me toen veilig bij hem.' Ze had toen nog niet door dat hij twee gezichten had. Volgens haar isoleerde Willem haar geleidelijk.



In 2013 kregen Den Hartog en Holleeder ruzie over haar zoon. Hij zou boos zijn geweest omdat haar zoon omging met een Hells Angel. Haar zoon zou niet 'zo groot mogen worden als zijn vader'. 'Willem zei: anders gaat-'ie liggen zoals ik zijn vader heb laten liggen.' Volgens Den Hartog kwam dat 'heel hard binnen. Ik was in shock. Alsof je door een bodem zakt. Je hele wereld wordt anders.'