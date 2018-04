Rutte staat vol in de wind: dit moet je weten over het 'memodebat'

1. Het geheugen van de premier

Wat bezielde Mark Rutte dinsdag bij het Vragenuurtje? Opnieuw kreeg hij de vraag of hij wist van memo's die tijdens de formatie in omloop waren over de afschaffing van de dividendbelasting. Het antwoord van Rutte: 'Ik heb in het debat gezegd dat ík geen herinnering heb aan een memo... Dat is nog steeds de situatie. Dat er wél stukken waren, bleek ook uit het artikel in Trouw van afgelopen vrijdag. En dat wist ik niet, tot afgelopen vrijdag.'



Een kleine acht uur later kwam er een kabinetsbrief ondertekend door dezelfde minister-president. Boodschap: de VVD heeft zelf een memo geschreven over de afschaffing van de dividendbelasting, 'opgesteld door toenmalig staatssecretaris Wiebes'. Rutte: 'Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit ambtelijke stukken van Financiën en Economische Zaken... Ik heb dit stuk tijdens de onderhandelingen gebruikt in informele bilaterale gesprekken met de onderhandelaars.'



De oppositie is - niet geheel verrassend - verbijsterd over de laconieke houding van Rutte tijdens het Vragenuurtje. Er bestond een VVD-stuk over de dividendbelasting, dat stuk was duidelijk gebaseerd op ambtelijke memo's, de premier gebruikte het om andere onderhandelaars te overtuigen en toch had hij 'geen herinnering aan een memo'; hoe valt dat te verklaren?