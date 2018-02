Rutte mag blijven, maar zijn vriend en partijgenoot Zijlstra stapt op na diens 'grootste fout'

Ook andere oppositieleden sparen Rutte niet. Ze leggen hem het vuur aan de schenen over het niet-informeren van de Kamer zodra hij van Zijlstra hoorde dat hij had gelogen. Rutte lijkt even in de problemen te komen als hij beweert dat hij 'geen herinnering meer heeft' of hij binnen de VVD heeft gedeeld dat Zijlstra had gelogen. PvdA'er Asscher, in het vorige kabinet vicepremier, zegt dat hij dit niet gelooft omdat hij Rutte kent als een 'control freak'.



Premier Rutte erkent uiteindelijk dat hij een 'politieke inschattingsfout' heeft gemaakt. Rutte noemt twee cruciale momenten waar het bij hem misging. 'Ik ben niet aangeslagen op het stuk van oktober (toen de Volkskrant al schreef over twijfels over Zijlstra's Poetinbezoek, red.). En ik heb deze week gedacht dat Zijlstra een zonde had begaan, maar geen doodzonde. Mijn overtuiging was: met een goed parlementair debat is dit politiek op te lossen. Zo zat ik in de wedstrijd.'



Het resultaat is een bitter verlies. Rutte mag blijven. Maar zijn vriend en partijgenoot Zijlstra vertrekt.