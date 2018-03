RTL Nieuws: Pedohandboek vol met 'tips' vrij toegankelijk op Dark web

GroenLinks wil onderzoeken of er een manier is bezit van het handboek te bestraffen, bijvoorbeeld omdat het aanzet tot geweld tegen kinderen. 'Het feit dat het Openbaar Ministerie niet tot straffen overgaat, vind ik heel onbevredigend', zegt Kamerlid Kathalijne Buitenweg. In Groot-Brittannië is de wetgeving drie jaar geleden aangepast om dergelijke handleidingen strafbaar te maken.



Via het document leren pedofielen onder meer hoe ze het vertrouwen van kinderen kunnen winnen, welke beloningstechnieken effect hebben en hoe kinderen ertoe kunnen worden aangezet ontmoetingen geheim te houden. 'De meeste kinderen houden van seks, en wachten tot jij ze verleidt', staat in de handleiding. In het document wordt ook tot in detail beschreven hoe seksuele handelingen met kinderen verricht kunnen worden.



Jan Hendriks, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens behandelaar van pedoseksuelen, bestempelt het circuleren van het document als kwalijk. 'Het bevat duidelijke adviezen hoe ze risico's kunnen vermijden om opgepakt te worden. Het is heel erg gericht op de pedoseksueel die kinderen kwaad wil doen.'