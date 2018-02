Rotterdamse wethouder stapt op na debacle nieuwe metrolijn: meer dan jaar vertraging en 90 miljoen duurder

Pijnlijk vertrek

Pex heeft zich een integere bestuurder met een duidelijke visie getoond D66-fractievoorzitter Samuel Schampers

Voor D66 is het vertrek van de wethouder pijnlijk, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66-fractievoorzitter Samuel Schampers bedankte Langenberg in een lange verklaring voor zijn verdiensten: 'Rotterdammers ademen schonere lucht in, er is fors geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en er liggen stevige afspraken over verduurzaming van de woningvoorraad. Daarnaast heeft hij ruimte geschapen voor vernieuwing in de culturele sector. Pex heeft zich een integere bestuurder met een duidelijke visie getoond.'



De Hoekse Lijn wordt ontwikkeld door de gemeente Rotterdam, de RET en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), het samenwerkingsverband van 23 gemeenten in Zuid-Holland op het gebied van verkeer, ov en economie. Deze drie partijen moeten ook samen de financiële tegenvaller opvangen.



Langenberg was sinds 2014 wethouder mobiliteit, duurzaamheid en cultuur in Rotterdam. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur Topsector Water en Water Internationaal op het ministerie van Infrastructuur en Milieu.