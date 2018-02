Richtingenstrijd binnen SGP: verdient jonge vrouwelijke lijsttrekker steun?

Richtingenstrijd

Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op de steun van alle mannen in de SGP SGP-kenner Bart Jan Spruyt

De tweeslachtige koers - in beginsel tegen vrouwen in de politiek, maar in de praktijk wel vrouwelijke SGP-politici tolereren - blijft schuren binnen de partij. De christelijke krant Nederlands Dagblad constateerde eerder al 'een richtingenstrijd'. De kringen rond fractievoorzitter Kees van Staaij zouden rekkelijker zijn, terwijl het partijbestuur probeert de behoudende krachten gerust te stellen.



In dezelfde krant hekelde SGP-kenner Bart Jan Spruyt 'de tactiek van het dubbele spoor'. Hij beschuldigt het partijbestuur van 'farizeïsme' door via een rectificatie in de krant de handen af te trekken van de nieuwe lijsttrekker in Amsterdam. 'Het is nogal wat om in Amsterdam het SGP-geluid uit te dragen. Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op de steun van alle mannen in de SGP.'