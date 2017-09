Reisplanner OV 9292 wordt zo goed als zeker overgenomen door Translink

Hoe minder loketten voor reizigers, hoe beter Reizigersorganisaties Rover

OV 9292 is volgens directeur Stefan Hulman marktleider in het verstrekken van reisadviezen: 'Zo'n 2,5 miljoen per dag.' Hulman zegt alleen maar voordelen te zien in het samengaan met Translink, het bedrijf dat de ov-chipkaart uitgeeft en waarbij alle reisgegevens van chipkaarthouders binnenkomen. 'Het is prettiger voor de reiziger. Er zit ook een financiële gedachte achter. We kunnen efficiënter en dus goedkoper werken.'



OV 9292 (de naam verwijst naar de oprichtingsdatum: 2 september 1992) is aanvankelijk door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat opgezet. Dat stak er miljoenen in. Na invoering van marktwerking in de ov-sector (2001) is het bedrijf geprivatiseerd. Hoewel het aantal reisadviezen nog steeds een stijgende lijn vertoont, maakt OV 9292 amper nog winst, zegt directeur Hulman. In de Tweede Kamer is de laatste jaren geopperd overheidsgeld te stoppen in de reisplanner, maar het kabinet wees dat steeds af.