Regiovervoerders spannen kort geding aan tegen staking personeel

Vakbond FNV kondigde het dinsdag met grote stelligheid aan: op 30 april en 1 mei ligt het streekvervoer in heel Nederland stil. De twaalfduizend medewerkers van Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz gaan staken. De werkgevers hekelen het tijdstip: midden in de meivakantie wanneer mensen naar Efteling en Keukenhof willen. Volgens de vakbond wordt met een staking tijdens vrije dagen de (forenzende) reiziger juist ontzien.



De chauffeurs protesteren tegen het in hun ogen moordende werkritme. 'We werken met te lange rijblokken, te weinig pauzes. Het is haasten, haasten', zegt Fanny Smit die voor Connexxion op een bus in Noord-Holland rijdt. Ze is als FNV-lid betrokken bij de onderhandelingen.

Wij willen relaxter kunnen rijden. Voor onszelf en voor de reizigers FNV-lid en chauffeur Fanny Smit