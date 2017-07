Reddingsbrigade waarschuwt zwemmers voor sterke stroming rond muien

Moet toezicht bij stadsstranden niet beter geregeld zijn? De vraag dringt zich op na de verdrinking van 5-jarig meisje (+).

Toeristen zijn vaak niet goed bekend met de gevaren van de zee. 'Ze liggen lekker in het zonnetje op een luchtbed en hebben helemaal niet door dat ze al een paar honderd meter van het strand zijn afgedreven.' Ook ziet de Reddingsbrigade dat Nederlanders steeds minder goed kunnen zwemmen.



Uit cijfers van het CBS over het aantal verdrinkingsdoden blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker in de problemen komen bij het zwemmen. Het verschil is het grootst in de leeftijdcategorie 5 tot 7 jaar. In die groep verdronken de afgelopen zeven jaar tien keer zoveel kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond als kinderen met een Nederlandse achtergrond.



De Reddingsbrigade heeft op de Nederlandse stranden zeventig wachtposten. Op zomerse dagen houden ze met honderden strandwachten de zwemmers in de gaten. Bij plassen en meren is vaak geen toezicht aanwezig. Beheerders van zwemplassen mogen zelf beslissen of strandwachten nodig zijn of niet.