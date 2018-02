Recordopbrengst Goed Geld Gala BankGiro Loterij: culturele organisaties ontvangen 74,8 miljoen

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam krijgt een bijdrage van 1,5 miljoen euro voor het Depot Boijmans Van Beuningen dat momenteel in aanbouw is. In dit depotgebouw, naast het museum, zal de collectie toegankelijk worden voor publiek. Het bedrag van 1,5 miljoen is bedoeld voor de bouw van een trappenhuis vanwaar het publiek zicht heeft op de collectie.



Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam krijgt een miljoen om de nieuwe tentoonstelling Humania te realiseren, onderdeel van de complete vernieuwing in het museum.



Bedragen voor instellingen liggen tussen de twee ton en de 15 miljoen (dit laatste bedrag gaat naar het Prins Bernhard Cultuurfonds). Door de hogere opbrengsten kon de BankGiro Loterij een aantal eenmalige schenkingen doen. Zo krijgt Vereniging Rembrandt een half miljoen voor een restauratiefonds waarbij kleinere musea kunnen worden ondersteund. En Stichting Werelderfgoed Nederland kreeg 325 duizend euro om de tien Unesco Werelderfgoederen onder de aandacht te brengen van het publiek, door middel van een identieke tentoonstelling op elke plek. Vier ton gaat naar Haarlemmermeermuseum De Cruquius, dat werkt aan een nieuw tentoonstellingspaviljoen.

