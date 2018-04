Recordaantal woningen met waarde van minstens miljoen euro, goedkoopste straat van Nederland ligt in Terneuzen

De meeste huizen in de hoogste geprijsde categorie staan in de regio Groot-Amsterdam. In Amsterdam hebben volgens Calcasa 8.400 woningen een waarde van een miljoen euro of meer. In Den Haag zijn dat er 2.500, in Rotterdam 1.300 en in Utrecht 950. De tien straten met de meeste 'miljoenenwoningen' liggen in de hoofdstad, met de Keizersgracht op nummer 1. De toptien van Amsterdam wordt gedomineerd door straten in Oud-Zuid.



De Apollolaan is in Amsterdam koploper met een gemiddelde woningwaarde van 1.550.000 euro. De brede allee in Zuid moet in de ranglijst de Konijnenlaan in Wassenaar laten voorgaan, net als de Torenlaan in Blaricum en de Bloemcamplaan in Wassenaar. Die laatste is de enige straat in het Calsaca-onderzoek waar alle huizen minstens een miljoen waard zijn.



De regio Haarlem en de Gooi- en Vechtstreek tellen met respectievelijk 4.150 en 4.960 exemplaren de meeste kapitale huizen. In de regio Den Haag is het verschil tussen 'duurst' en goedkoopst' het grootst. Voor één woning aan de Groot Haesebroekseweg heb je er 24 aan het Haagse Erasmusplein.

De Apollolaan is in Amsterdam koploper met een gemiddelde woningwaarde van 1.550.000 euro