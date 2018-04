Rechtspraak verslikt zich in dure digitalisering en schroeft ambities omlaag

De Raad maakt een pas op de plaats en schroeft de ambities omlaag: het automatiseren van de rechtelijke papierfabriek wordt op de lange baan geschoven en het project beperkt zich tot het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak. 'Dat betekent dat juridische professionals als advocaat in de toekomst digitaal rechtbankstukken kunnen uitwisselen in een beveiligde omgeving', licht de woordvoerder toe. 'Nu gaat dat nog per post en fax.' Ook krijgen advocaten en (bij civiele zaken) burgers digitaal inzage in hun dossier. 'Wellicht komt dat er nu sneller van.'



In vier jaar tijd is het digitaliseringsproject flink in de papieren gelopen. Oorspronkelijk waren de kosten op 60 miljoen euro geschat, maar dat bleek te laag. Inmiddels staat de teller op 220 miljoen euro. Een kanttekening: de uitgaven zijn ook toegenomen omdat het programma later is uitgebreid met de afdeling strafrecht.



De 'reset' betekent overigens niet dat al het verzette werk in de la verdwijnt, benadrukt de woordvoerder. 'Bij best veel zaken wordt er al digitaal geprocedeerd. Daar gaan we mee door.'