Rechters treden strenger op bij echtscheidingen: een kind is niet deelbaar

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is voor het kind. Als de rechter oordeelt dat de kinderen onder toezicht moeten worden gesteld, wordt er een gezinsvoogd aangesteld. Die kan komen van het Leger des Heils, dat een landelijk werkende afdeling jeugdbescherming heeft, gespecialiseerd in complexe gezinssituaties.



Volgens de belangengroep Dwaze Vaders komt de ouder die haar kinderen weghoudt bij haar ex er nu te gemakkelijk mee weg. Ook zouden instanties te vaak de kant kiezen van de ouder - meestal de moeder - waar de kinderen al verblijven, 'om rust te creëren'.De rol van vaders krijgt wel meer aandacht, ziet hoogleraar Vlaardingerbroek, die de problematiek van vechtscheidingen al sinds het ontstaan ervan in de jaren zeventig volgt. Maar nog steeds zijn er volgens hem veel problemen. 'Het hangt soms ook af van de kwaliteit van de gezinsvoogd, of die in staat is de onwillige ouder duidelijk te maken dat de omgangsregeling moet worden nageleefd. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is bezig met proefprojecten om te zien wat het beste werkt.'