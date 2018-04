Rechter veroordeelt hoofdrolspeler in 'Mocro War' tot 18 jaar cel voor liquidatiepoging

Deze uitspraak betekent dat justitie ook in zo'n honderd andere lopende strafzaken waarin deze ontsleutelde telefoongegevens zijn aangetroffen, gebruik mag maken van die berichten. Mogelijk worden daardoor de komende tijd veel daders van georganiseerde misdaad achterhaald en vervolgd.



Naoufal F. werd in 2016 per toeval aangehouden in een appartement in Dublin, waar hij op dat moment onder een valse identiteit woonde. In zijn slaapkamer lagen drie horloges ter waarde van zo'n 88 duizend euro, bijna 13 duizend euro in contanten en zeven mobiele telefoons. Al snel ontdekte de politie dat hij in werkelijkheid de in Nederland gezochte 'Noffel' was.