Rechter straft fiscus voor gebruik zwartspaarderslijst anonieme tipgever

Strafbare feiten

Het hof gaat ervan uit dat de tipgever strafbare feiten heeft gepleegd om aan de lijst te komen. Dat wil niet meteen zeggen dat de Belastingdienst de namenlijst niet kon gebruiken - volgens het hof kon de Belastingdienst niet anders. Maar de fiscus heeft zich er niet van vergewist of het op deze manier opsporen van zwartspaarders wel in verhouding staat tot het financieel belonen van crimineel gedrag.



Enige terughoudendheid was passend geweest, maar die heeft de fiscus niet betracht. Zo bleek de Belastingdienst niet geïnteresseerd in de ernst van de strafbare feiten die zijn gepleegd om aan de namenlijst te komen en was er geen belangstelling voor het criminele verleden van de tipgever.



Het hof is al met al ontevreden over de manier waarop de Belastingdienst opening van zaken heeft gegeven over het verkrijgen van de zwartspaarderslijst. Daardoor, zo vindt de rechter, kan dat bewijsmateriaal niet worden gebruikt en is de belastingaanslag die daarop is gebaseerd, ongeldig.