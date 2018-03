Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken

Ouders zijn nu al bij wet verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van kinderen. De bedoeling is dat kinderen hierbij worden betrokken, maar in de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks. Vaak voldoet de juridische zinsnede dat kinderen 'op passende wijze' zijn betrokken bij de plannen.



Daar moet nu verandering in komen, vinden familierechters, advocaten en scheidingsmediatoren. Zij hebben de maatregel de afgelopen vier jaar uitgewerkt in de werkgroep Kind en Scheiden. Door middel van een zogeheten 'bruggesprek' moeten ouders - eventueel met behulp van een hulpverlener of mediator - concrete afspraken maken met hun kinderen. 'Bijvoorbeeld over vakanties, wie ze naar de sportvereniging brengt en wat ze vinden van het co-ouderschap', zegt orthopedagoog en mediator Arlette van den Berg, een van de leden van de werkgroep. 'Daarbij wordt ook gekeken of ze de manier waarop het nu gaat fijn vinden en wat ze misschien anders zouden willen.'