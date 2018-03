Recht om te demonstreren staat onder druk, waarschuwt ombudsman Van Zutphen

Waarom dit onderzoek?

'Wij hadden een aantal klachten ontvangen van demonstranten over hoe ze waren behandeld. Er is met name frictie bij demonstraties over schurende onderwerpen, als asielzoekers, islam en Zwarte Piet. Mensen weten beter hoe ze hun mening moeten uiten, en soms is die mening anderen onwelgevallig. Omdat burgers het recht hebben om te demonstreren, vastgelegd in onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wilden wij onderzoeken of dit op een behoorlijke manier gaat.'