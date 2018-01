Rechercheur bij Haagse politie zou 1,5 jaar lang info hebben doorgespeeld en maakte er zelf melding van

Digitalisering

De teams zijn dusdanig groot geworden dat het lastig is om toezicht te houden Nelen

Een mogelijke verklaring is de digitalisering, waardoor politieagenten gemakkelijker toegang hebben tot informatie. 'Dat was vroeger afhankelijk van de diensten die ze draaiden, maar vandaag de dag kunnen ze 24/7 bij de informatie via hun telefoon.' Nelen benadrukt dat van de 256 meldingen die tussen 2012 en 2016 binnenkwamen bij politie, douane, marechaussee en de FIOD slechts bij een derde van de gevallen sprake was van lekken naar criminele organisaties. 'Soms verspreiden criminelen met opzet het gerucht dat ze iemand plat hebben terwijl dit niet het geval is. Dat destabiliseert de boel geweldig.'



Nelen stuitte tijdens zijn onderzoek vooral op straatagenten die tegen de lamp liepen vanwege corruptie. Dat hangt volgens hem mede samen met de reorganisatie van de politie. 'De teams zijn dusdanig groot geworden dat het lastig is om toezicht te houden. Het gaat niet alleen om hun werk, maar ook of ze goed in hun vel zitten of problemen hebben in de privésfeer.'



Ook de strategie van criminelen is volgens Nelen veranderd. Waar ze vroeger de overheid zoveel mogelijk probeerden te ontwijken, zoeken ze tegenwoordig de confrontatie. 'Het moderne beleid van politie en OM is gebaseerd op criminelen in allerlei opzichten het leven zuur maken.' Dat doen ze door bezittingen af te nemen, vergunningen in te trekken of te weigeren en hun handel en wandel in de gaten te houden. 'Maar actie leidt tot reactie. Criminelen blijven niet achterover zitten en gaan actief op zoek naar informatie om te achterhalen wat voor onderzoeken er lopen.'