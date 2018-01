Ras-Amsterdammer Stutterheim (ex-ID&T) wil als eigenaar Westergasterrein vooral 'betaalbaar' houden

Derde project

De Westergasfabriek is het derde opvallende vastgoedproject van Stutterheim in Amsterdam sinds hij in 2013 voor 75 miljoen euro zijn bedrijf ID&T verkocht - een deal waaraan hij zelf 32 miljoen overhield. Zo is hij mede-eigenaar van de A'dam Toren, het voormalige Shellgebouw tegenover het Amsterdamse Centraal Station, waar veel muziekbedrijven gevestigd zijn en een ondergrondse club is. Ook bezit hij 'The Warehouse', een kantoorpand in het Westelijk Havengebied met dertig dj-studio's, een dj-school en productiebedrijven.



Met zijn investeringen hoopt hij mee te bouwen aan de ontwikkeling van de cultuur- en muziekscene in de stad. 'Ik heb ook wel aandelen bezeten, maar dit is zoveel leuker. Gisteren fietste ik nog met mijn vrouw door het park. En dan is het zo leuk om te bedenken welke dingen je allemaal kunt organiseren. Natuurlijk ook dingen die geld opleveren, maar vooral spannende culturele projecten.'