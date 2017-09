Radio- en televisiezenders staan stil bij Sint Maarten: inmiddels 6,1 miljoen opgehaald

We startten al met 5 miljoen euro. Hopelijk kunnen we dat bedrag verdubbelen, want er is nog ongelooflijk veel hulp nodig Jamai Loman

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opende vanochtend samen met zanger en presentator Jamai Loman de hulpactie live op NPO Radio 2. 'We startten al met 5 miljoen euro. Hopelijk kunnen we dat bedrag verdubbelen, want er is nog ongelooflijk veel hulp nodig', zegt Loman. In het actiecentrum is ook een belpanel ingericht met BN'ers. Mensen die geld willen doneren, kunnen onder meer Natasja Froger, Karin Bloemen, Irene Moors, Emiel Roemer en Rob Geus aan de lijn krijgen. Daarnaast beantwoorden bekende YouTubers vragen van mensen via social media.



Vanavond om 21:30 uur wordt er op NPO 1 vanuit Beeld en Geluid live verslag gedaan over de actiedag door Art Rooijakkers, die schakelt naar verschillende inzamelingsacties door het hele land. Rond 23 uur wordt de opbrengst van de inzamelingsactie bekendgemaakt. Loman begrijpt dat sommige mensen sceptisch zijn over goede doelen omdat ze denken dat het geld niet goed terechtkomt. 'Maar bij het Rode Kruis blijft niks aan de strijkstok hangen. Het geld gaat direct naar de slachtoffers toe.' Kloosterhuis besteedt daar vanavond op tv ook aandacht aan. 'De directeur van het Rode Kruis zit bij ons in de uitzending. We gaan uiteraard vragen waar het geld precies naartoe gaat. Mensen willen meer openheid over wat er met hun geld gebeurt en het Rode Kruis kan daar antwoord op geven.'