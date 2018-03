Raadslidmaatschap dreigt privilege voor rijke mensen te worden

Vergoedingen

Een hogere vergoeding in kleinere gemeenten moet de gemeenteraad volgens de ROB weer aantrekkelijker maken. In de kleinste gemeenten verdienen raadsleden iets meer dan 250 euro per maand. In de grootste gemeenten is dat bedrag met 2.352 euro een stuk hoger. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) liet eerder weten dat het niet wenselijk is als mensen er om financiële redenen van afzien raadslid te worden of dat zij daarom eerder stoppen. Ook de VNG vindt daarom dat de vergoeding omhoog moet.



In de grote gemeenten kan de vergoeding voor raadsleden juist omlaag, vindt de ROB, mits de raadsleden erin slagen hun werkdruk te verlagen. De Raad vindt het verschil in vergoeding tussen kleine en grote gemeenten nu te groot, omdat de verantwoordelijkheden niet zo heel veel verschillen.