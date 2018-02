Raadslid in Noordwijk teruggefloten om kritisch tv-optreden: 'Een tendentieus, misleidend beeld'

Slikken

Als ik iets onrechtvaardig vind, ga ik er harder tegenin Lenie Zoetendaal (CDA)

Een kromme vergelijking, vindt Marcel Boogers, hoogleraar lokaal bestuur in Twente. 'Natuurlijk mogen raadsleden worden aangesproken, maar ze dragen een heel ander soort verantwoordelijkheid dan wethouders.' In tegenstelling tot bestuurders kunnen raadsleden alleen door de kiezer worden weggestuurd. Voor hen heeft zo'n 'kolderieke' motie als in Noordwijk dus geen enkele betekenis. Wel wekt de coalitie ermee de indruk dat ze criticasters monddood wil maken, zegt hij. 'Kritiek mag je uiten, of die nu terecht is of niet. Een goede burgemeester zou deze motie hebben ontraden.'



Voor een kleine gemeente als Noordwijk is het even slikken als op de nationale televisie kritiek wordt geleverd op het beleid, zegt Boogers. Het verklaart waarom de coalitiepartijen in de badplaats zo gepikeerd reageren op een tv-optreden waarop inhoudelijk weinig valt af te dingen. Want hoewel Zoetendaal wordt beschuldigd van misleiding, lijkt er eerder sprake van een politieke welles-nietesdiscussie.



Het is wel vaker voorgekomen dat een Noordwijks raadslid zich moest verantwoorden voor een media-uitspraak, zegt burgemeester Rijpstra. Dat er nu een motie aan wordt vastgeplakt, is wel een noviteit. Van dat besluit van haar collega-raadsleden trekt Zoetendaal zich overigens weinig aan, integendeel. 'Als ik iets onrechtvaardig vind, ga ik er harder tegenin.'