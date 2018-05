Raad van State: met 130 km per uur 's nachts langs Maarssen is geen probleem voor milieu en omwonenden

Andere mogelijkheden

Kiki Hagen, wethouder Milieu van de gemeente De Ronde Venen is 'zwaar teleurgesteld' over deze uitspraak. 'Dit is niet wat ik wens voor onze inwoners. De snelheidsverhoging op de A2 betekent meer geluid. Het geluid van Schiphol plus dat van de A2 bij elkaar opgeteld is nu al fors.'



Deze uitspraak zegt dat het Rijk geen rekening hoeft te houden met de groei van het geluid van Schiphol, zegt Hagen. 'Bijzonder is dat de gemeente bij ontwikkelingen wettelijk wel verplicht is rekening te houden met het geluid van de weg én van Schiphol. Voor de gezondheid van onze inwoners is dit uiteraard ook van groot belang.'



De gemeente gaat nu kijken of er andere mogelijkheden zijn om onze inwoners te beschermen. 'Wij vinden veiligheid, een schoner milieu en een gezond en langer leven belangrijker dan minimale tijdswinst voor de automobilist.'