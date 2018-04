Raad van State: kiezen tussen nationale soevereiniteit of EU is schijntegenstelling

Geen debat nodig

Volgens Donner moet de EU zich niet verliezen in institutionele discussies. 'Publieke debatten hebben helaas de tendens om standpunten scherper tegenover elkaar te stellen, niet om ze dichter tot elkaar te brengen. Europa heeft geen debat nodig, maar resultaten bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die de afzonderlijke lidstaten boven het hoofd zijn gegroeid.'



De Raad van State heeft twee afdelingen: een voor advisering over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur, de ander voor bestuursrechtspraak in hoogste instantie. De Raad ziet sinds 2014 ook toe of het Nederlandse begrotingsbeleid zich aan Europese afspraken houdt. Door de verschillende taken is de Raad een soort uitkijkpost over het openbaar bestuur, wat zijn weerslag vindt in het jaarverslag.