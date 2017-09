Qua rituelen komt liefhebber niets tekort, maar dit is een Prinsjesdag die niemand wilde

Suzanne Kröger (41), nieuw bij GroenLinks, heeft deze week wel iets anders aan haar hoofd dan Prinsjesdag. Ze heeft debatten over de uitbreiding van de luchthaven Lelystad, over de vervuiling bij Chemours en over een noodpakket luchtkwaliteit. Een soort apotheose van haar eerste half jaar als Kamerlid. 'Dit is de week waarvoor je het doet', zegt ze. 'Voor mij komt alles samen.' Haar hoop voor de troonrede? Dat er hoge prioriteit aan klimaatverandering wordt gegeven. Over haar Prinsjesdagkleding heeft ze nog niet nagedacht. 'Volgend jaar ben ik ook op dat punt ingewerkt.'



René Peters (42), die als kandidaat-Kamerlid drie stond op de CDA-lijst, heeft in zijn fractie de portefeuille schulden en armoede en is daar druk mee. 'Veel is controversieel verklaard en kan dus niet worden behandeld. Maar ik ga heel veel op werkbezoek, geef lezingen, eet alle letters die over dit onderwerp worden geschreven, wil m'n contacten perfect op orde hebben. Dit is helemaal mijn terrein.' Hij wordt dinsdag vanaf het ontbijt gevolgd door Omroep Brabant. 'Alles nieuw en tiptop, tot en met sokken en schoenen. Het pak is gemaakt door een kleermaker in Oss.' Zijn ouders zullen langs de route staan.



Een Prinsjesdag om te laten zien dat alles gewoon doormarcheert. Ook als de formatie eindeloos lijkt te duren.