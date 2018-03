PVV Rotterdam verliest restzetel aan Denk, Henk Bres met voorkeursstemmen in Haagse raad

Groep de Mos verliest restzetel

In Den Haag komt grote winnaar Groep De Mos/Hart voor Den Haag niet uit op negen zetels, maar op acht. Een restzetel gaat naar de Haagse Stadspartij (HSP). De partij van Joris Wijsmuller komt daarmee niet uit op twee, maar drie zetels. In 2014 was de HSP nog goed voor vijf zetels.



Waar de PVV daalde van zeven naar twee zetels, is Henk Bres met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Bres was lijstduwer en kreeg landelijke bekendheid als deelnemer aan het discussieprogramma Het Lagerhuis van de VARA.



De PVV nam dit jaar in dertig gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 en 2014 deed de partij van Wilders alleen mee in Den Haag en Almere.