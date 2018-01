PvdA-commissie fluit partijbestuur terug: Moorlag mag Kamerlid blijven

De kwestie-Moorlag zal nog wel even model blijven staan voor de existentiële worsteling waarin de PvdA verkeert

De nieuwe PvdA van na de verkiezingen van maart 2016 is hartstochtelijk tegen zulke 'schijnconstructies'. De PvdA van voor maart 2016 wist dat de constructie omstreden was, liet de zaak onderzoeken door staatssecretaris Jetta Klijnsma en concludeerde dat Moorlag gewoon hoog op de lijst voor de Tweede Kamer kon blijven staan. Dat veranderde pas door het vonnis van de rechter.



Moorlags verweer was pragmatisch: in een tijd waarin de politiek - ook de PvdA - kortte op de sociale werkplaatsen, kon hij via de uitzendconstructie toch mensen aannemen, mensen die anders hadden thuisgezeten. De ondernemingsraad en de vakbond hadden aanvankelijk met de oprichting van het uitzendbureau ingestemd.



Ook na de rechterlijke uitspraak bleef Moorlag bij dat verweer, gesteund door fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Totdat partijvoorzitter Vedelaar kort daarop, na beraad met haar bestuur, Moorlag opbelde met de mededeling: je moet weg. Misschien was het toch beter dat hij ging, zei Asscher daarna ook. Maar Moorlag peinsde er niet over en wenste niet 'voor de bus te worden gegooid' zonder dat de partij zich in de gang van zaken had verdiept.



Partijvoorzitter Vedelaar wilde zondagavond tegenover de Volkskrant niet reageren op de vraag of zij te impulsief heeft gehandeld. 'We hebben afgesproken daar niet nog een keer over uit te weiden.' Wel meent zij dat Moorlag zelf eerder ruiterlijk had moeten erkennen dat hij fout zat. 'Je kunt niet ontkennen dat dit raakt aan de kern van de sociaaldemocratie', aldus de voorzitter. 'Als twee collega's naast elkaar hetzelfde werk doen, moeten ze daar dezelfde beloning voor ontvangen. Daar is de PvdA heel helder over en William had eerder in gesprekken met partijgenoten kunnen aangeven dat hij afstand nam van de constructie bij Alescon. Dat erkent hij nu ook.'



Niettemin zullen Moorlags fractiegenoten op het Binnenhof weer enigszins gerustgesteld zijn. Vedelaars optreden leidde daar in de afgelopen weken volgens ingewijden tot 'gevoelens van onveiligheid': de fractie zit vol met bestuurders die in vorige functies beleid hebben gevoerd waar de PvdA nu niet altijd meer voor is.