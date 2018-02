Publieke tribune gevuld met Holleeder-dagjesmensen: 'Hij weet echt sfeer te creëren'

'Ik vond het geweldig. Ja, echt. Holleeder weet wel een sfeer te creëren in de rechtszaal.' Vrijdagochtend zijn Marc en Ellen Breitsma vroeg uit Heerenveen vertrokken, in de hoop dat er een plekje vrij zou zijn op de publieke tribune van de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp. 'Volgende week gaan we misschien nog een paar keer', zegt Marc opgetogen in de pauze. Ellen: 'Of we gaan als Sonja komt getuigen.'



De Breitsma's zijn niet de enige enthousiaste Holleeder-dagjesmensen.