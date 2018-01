Provincie Groningen getroffen door zwaarste aardbeving sinds 2012: 3.4 op de schaal van Richter

16 augustus 2017 was het vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge Groningen opschrikte. De zwaarste klap tot op heden maakte van een lot uit de loterij een veiligheidsprobleem. De balans na vijf jaar naschokken.



Hoe de NAM boog voor een prachtig staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid

Het is ontzettend moeilijk Groningers te mobiliseren in de strijd tegen de NAM. Ze zijn kapot gebeukt. 'Niet de schade zelf is de echte ramp voor Groningers, maar hun verwoeste vertrouwen in een overheid die ze had moeten beschermen.' Margriet Oostveen ging langs in Middelstum. (+)



Uitbetaling aardbevingsgeld Groningen ligt al een half jaar stil. Hoe kan dat?

In Groningen heerst de impasse. De afhandeling van nieuwe schadeclaims ligt al een half jaar stil en het versterken van huizen gaat moeizaam. De hoogste aardbevingsrechter slaat alarm bij minister Wiebes.



Raad van State vernietigt gasbesluit: vier vragen over de toekomst van de Nederlandse gaswinning.