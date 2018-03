Posters met verliefde stelletjes gaan Amsterdam sieren; uiteindelijk particulier initiatief

Deze campagne is in no time ontstaan door een maatschappelijk initiatief FFF-directeur Shirin Musa © FFF

Voor het definitieve 'nee' van Amsterdam, was al politiek gedoe geweest over de campagne. Die was 'te heftig', zou Musa in eerste instantie op het stadhuis te horen hebben gekregen. Wellicht in reactie op de ophef die was ontstaan over de Rotterdamse posters. Daar had FFF vorig jaar mei de campagne gelanceerd in samenwerking met Leefbaar Rotterdam. De posters zouden bewust provocerend zijn, etnocentrisch, islamofobisch, racistisch.



De Amsterdamse D66-wethouder Simone Kukenheim (Diversiteit) ontkende dat in Amsterdam sprake was van politieke koudwatervrees. Ze zou met FFF om de tafel gaan om de campagne op de rails te krijgen, zei ze. Musa: 'Ik had er aanvankelijk een goed gevoel over, maar vorige maand werd ineens een financiële barrière opgeworpen.' Ze zegt 'behoorlijk wat geld' aangeboden te hebben gekregen van Forum voor Democratie, maar is op dat aanbod niet ingegaan.



Wat doen ze toch moeilijk in Amsterdam, dacht Veenman. Hij wilde FFF helpen de vrije liefde te propageren op een onomstreden manier. 'We zijn een relatief klein, maatschappelijk betrokken bedrijf met medewerkers van allerlei nationaliteiten', zegt hij. 'Ik vind het van belang dat alle mensen zichzelf kunnen zijn. Ook in de liefde.'