Porno filmen in de kerk? Dat mag (maar Kim Holland doet het niet meer)

Vrijbrief

De uitspraak lijkt een vrijbrief voor pornoproducenten om de publieke ruimte verder te verkennen. Maar na de ophef over de kerkvideo ziet pornobaas Holland juist af van dit exhibitionisme. 'We zijn met een advocaat om tafel gaan zitten met de vraag wat de grenzen zijn', aldus de oud-pornoster. 'Plekken waar voorbijgangers - jongeren in het bijzonder - kunnen komen, zijn voortaan een no-go.' De tijden zijn veranderd. 'Toen ik het vroeger deed, was het helemaal geen probleem.'



Wat kan een kerk doen tegen stiekeme pornoshoots? Niets, zegt advocaat Van 't Hoff. 'Of we moeten het verbod op godslastering weer invoeren.'



Heimelijke opnames geen bezwaar, maar wie wordt betrapt kan rekenen op een straf. 'Het begint bij een geldboete vanaf zo'n 100 euro,' zegt Van 't Hoff, 'de maximale straf is drie maanden cel.' De intentie om gezien te worden, zoals bij potloodventers, speelt mee in de overweging van de rechter. Porno-producenten gaan dan niet vrijuit. 'Je komt er al snel aan', constateert Van 't Hoff, 'als je te weinig voorzorg hebt genomen om niet gesnapt te worden.'